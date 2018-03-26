Президент Земан распорядился выяснить, располагала ли Чехия «Новичком»

Информационная служба безопасности (BIS) получила распоряжение президента Чешской Республики Милоша Земана провести сбор данных о нервно-паралитическом газе «Новичок». Глава государства преследует цель выяснить, разрабатывалось ли в промышленных или научных учреждениях или хранилось на территории страны данное отравляющее вещество.

«Новичок» был использован при покушении на бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Великобритания обвинила в организации данной атаки Россию. Ряд стран ЕС, а также США в связи с этим заявили о высылке российских дипломатов.

Глава внешнеполитического отделения президентской канцелярии Рудольф Индрак на своей странице в twitter написал, что выдворение сотрудников российского дипломатического представительства –символический шаг и выражение солидарности с Великобританией. Его эффект, однако, считает Индрак, масштабным не будет. «Некоторые российские представители будут его использовать в качестве еще одного «доказательства» несправедливого отношения к России», – заявил он, одновременно добавив, что за этим последует ответная реакция, причем Чешская Республика с точки зрения численности дипломатического представительства в России окажется в более слабом положении.

Рудольф Индрак полагает, что необходимо продолжать детальное расследование случившегося и дождаться его результатов.

Однако, как подчеркнул глава внешнеполитического отделения, президент никогда не ставил под сомнение высылку дипломатов, что является примером хорошей координации действий между Земаном и правительством.