Президент Земан назначит Андрея Бабиша премьером 6 июня

Тимур Кашапов
31-05-2018
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Президент Чешской Республики Милош Земан во второй раз назначит премьер-министром Андрея Бабиша 6 июня. Первое правительство Бабиша не сумело заручиться доверием Палаты депутатов.

31 мая состоялась встреча Земана и Бабиша в загородной резиденции главы государства в замке Ланы, по итогам которой лидер движения ANO заявил, что после своего назначения получит "некоторое время" на формирование кабинета министров. Голосование о доверии новому правительству, по словам Андрея Бабиша, может состояться в период с 10 по 17 июля.

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