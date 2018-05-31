Президент Земан назначит Андрея Бабиша премьером 6 июня

Президент Чешской Республики Милош Земан во второй раз назначит премьер-министром Андрея Бабиша 6 июня. Первое правительство Бабиша не сумело заручиться доверием Палаты депутатов.

31 мая состоялась встреча Земана и Бабиша в загородной резиденции главы государства в замке Ланы, по итогам которой лидер движения ANO заявил, что после своего назначения получит "некоторое время" на формирование кабинета министров. Голосование о доверии новому правительству, по словам Андрея Бабиша, может состояться в период с 10 по 17 июля.