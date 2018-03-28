Президент Земан на следующей неделе посетит Словакию

Словакия станет первым иностранным государством, куда Милош Земан отправится с визитом после своего переизбрания на посту главы государства.

В программе трехдневного визита, который пройдет с 4 по 6 апреля, – встреча со словацким президентом Андреем Киской и новым премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини. По сообщению внешнеполитического отдела Пражского Града, темой переговоров может стать внутриполитическая обстановка в обеих странах и правительственный кризис на фоне волны протестов, поднявшихся после убийства журналиста Яна Куциака.

Президенты двух стран также обсудят празднование 100-летия Чехословакии и других круглых дат, которые отмечаются в 2018 г.