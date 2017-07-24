Президент Земан: авторитарные режимы создают лучшие условия для реализации долгосрочных проектов

Катерина Айзпурвит
24-07-2017
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В интервью «Радиожурналу» Милош Земан заявил, что в странах с авторитарными режимами правления объективно существуют лучшие условия для реализации долгосрочных проектов, как, например, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Китаем и Европой. В государствах с парламентской демократией такие проекты, по мнению главы Чехии, тормозит ограниченность сроков пребывания во власти. По мнению Милоша Земана, термин «авторитарный режим» не содержит ни положительной, ни отрицательной оценки, а лишь объективной констатацией. Такие режимы существуют в Китае, России и Средней Азии. «Если вы ездите в эти страны и поддерживаете хорошие отношения с политиками, то можете на многое влиять», – подчеркнул чешский президент.

 
 
 
 
 
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