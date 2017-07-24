В интервью «Радиожурналу» Милош Земан заявил, что в странах с авторитарными режимами правления объективно существуют лучшие условия для реализации долгосрочных проектов, как, например, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Китаем и Европой. В государствах с парламентской демократией такие проекты, по мнению главы Чехии, тормозит ограниченность сроков пребывания во власти. По мнению Милоша Земана, термин «авторитарный режим» не содержит ни положительной, ни отрицательной оценки, а лишь объективной констатацией. Такие режимы существуют в Китае, России и Средней Азии. «Если вы ездите в эти страны и поддерживаете хорошие отношения с политиками, то можете на многое влиять», – подчеркнул чешский президент.