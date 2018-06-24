Президент встретится с лидерами ANO и ČSSD

Пресс-секретарь президента Чешской Республики Иржи Овчачек сообщил, что Милош Земан планирует встретиться с премьер-министром Андреем Бабишем и главой социал-демократов Яном Гамачеком вечером 24 июня в замке Ланы.
Главной темой сегодняшней встречи станет подготовка правительства меньшинства, в которое войдут представители движения ANO и социал-демократов, а также назначение Мирослава Похе на пост министра иностранных дел. Президент отметил, что эта кандидатура, вопреки общему мнению, не была выдвинута Андреем Бабишем.
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