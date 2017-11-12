Президент встретится с главой «Чешского телевидения»

В конце ноября Mилош Земан, видимо, встретится с генеральным директором «Чешского телевидения» (ČT) Петром Дворжаком, чтобы предъявить ему претензии.

Президент, в частности, не доволен тем, что по общественному телевидению 10 ноября в прямом эфире не транслировали пресс-конференцию, подытоживающую его рабочий визит в Оломоуцкий край. Об этом М. Земан инфомировал портал Parlamentní listy.

Петр Дворжак со своей стороны планирует обсудить с главой Чехии его участие в предвыборных дебатах и рождественское выступления президента. Спор между Пражским Градом и «Чешским телевидением» возник отнюдь не впервые. Земан, например, подверг критике, что общественное телевидение в марте 2015 г. не транслировало в прямом эфире два брифинга его пресс-секретаря Иржи Овчачека. Последовавшую после этого жалобу президента, направленную Совету радио- и телевещания, его члены отклонили.