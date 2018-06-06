Президент во второй раз назначил А. Бабиша премьером

Лорета Вашкова
06-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент ЧР Mилош Земан в среду, 6 июня, повторно назначил председателя движения ANO Андрея Бабиша, ставшего победителем парламентских выборов, премьер-министром. Присягу ныне и.о. премьера Бабиш принес в Пражском Граде в 14:00.

Вскоре после своего назначения премьер-министр должен ознакомить главу государства с предложением касательно состава нового правительства. В настоящее время он ожидает подведения итогов внутрипартийного референдума социальных демократов (ČSSD), в котором решается вопрос возможного участия этой партии в коалиционном правительстве.

М. Земан назначил А. Бабиша главой кабмина уже полгода назад, однако парламент отказал сформированному правительству в вотуме доверия. Несмотря на это, президент пообещал предоставить Бабишу еще одну попытку создания правительства, поручив ушедшему в отставку кабмину ЧР работать до формирования нового.

Статьи на ту же тему
Анатолий Торкунов, фото: ЧТК / Шулова Катержина

Первый Чешско-российский форум. Вопрос засекреченных архивов

Недоступность исторических документов, хранящихся в российских архивах, стала одной из тем первого Чешско-российского дискуссионного форума,…
Андрей Бабиш и Mилош Земан, фото: ЧТК / Шиманек Вит

Старый новый премьер принес присягу

Президент ЧР Mилош Земан в среду, 6 июня, повторно назначил председателя движения ANO Андрея Бабиша, ставшего победителем парламентских…
OLAF, фото: ЧТ24

Премьер-министр усомнился в независимости Европейского бюро по борьбе с мошенничеством

Премьер-министр Андрей Бабиш настаивает на своем мнении относительно независимости Европейского бюро по борьбе с экономическими преступлениями…
Далее об этом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 