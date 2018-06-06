Президент во второй раз назначил А. Бабиша премьером

Президент ЧР Mилош Земан в среду, 6 июня, повторно назначил председателя движения ANO Андрея Бабиша, ставшего победителем парламентских выборов, премьер-министром. Присягу ныне и.о. премьера Бабиш принес в Пражском Граде в 14:00.

Вскоре после своего назначения премьер-министр должен ознакомить главу государства с предложением касательно состава нового правительства. В настоящее время он ожидает подведения итогов внутрипартийного референдума социальных демократов (ČSSD), в котором решается вопрос возможного участия этой партии в коалиционном правительстве.

М. Земан назначил А. Бабиша главой кабмина уже полгода назад, однако парламент отказал сформированному правительству в вотуме доверия. Несмотря на это, президент пообещал предоставить Бабишу еще одну попытку создания правительства, поручив ушедшему в отставку кабмину ЧР работать до формирования нового.