Президент рекомендовал евродепутату Мирославу Похе отказаться от поста главы МИД

В ходе встречи с евродепутатом Мирославом Похе президент Милош Земан рекомендовал кандидату на портфель министра иностранных дел отказаться от данного поста. Кандидатуру выдвигает ЧСДП в рамках формирования нового кабинета с движением ANO.

Президент Милош Земан неоднократно высказывался против занятия Похе должности главы внешнеполитического ведомства в связи с его позицией по вопросу миграции, когда в 2015 г. в Европарламенте он поддержал введение квот на распределение беженцев. «Президент республики считает, что членом антимиграционного правительства не может быть тот, кто поддерживает миграцию, а что членом антикоррупционного правительства не может быть тот, кто поддерживает коррупцию», – сообщил после встречи пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

Мирослав Похе не прокомментировал встречу с президентом. Ранее он сообщал, что направляется в президентскую резиденцию представиться главе государства в качестве нового министра.

Ранее Милош Земан сообщил, что не возражает, если Министерством иностранных дел временно возглавит председтель социал-демократической партии Ян Гамачек. В настоящее время лидер ЧСПД является кандидатом на пост министра внутренних дел.

Ян Гамачек сообщил, что в случае отклонения президентом кандидатуры Мирослава Похе, он может некоторое время возглавлять в новом кабинете оба ведомства – МИД и МВД. При этом он подчеркнул, что руководство сразу двумя министерствами не может продолжаться 3,5 года, и необходимо найти решение, которое не будет дестабилизировать оба ведомства.