Президент поужинает в Ланах с премьером в отставке Бабишом

Во вторник в замке в Ланах состоится совместный ужин главы государства Милоша Земана и премьер-министра в отставке Андрея Бабиша, в ходе которого политики намерены обсудить, прежде всего, процесс формирования нового правительства.

Судя по прозвучавшим ранее высказываниям обоих представителей власти, состав нового кабинета министров должен быть известен к началу летних каникул. Движение АNO ведет переговоры о создании правительства меньшинства с социал-демократами, надеясь на поддержку депутатов от компартии.

Милош Земан и Андрей Бабиш встречаются регулярно, не реже раза в месяц.