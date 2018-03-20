Президент поужинает в Ланах с премьером в отставке Бабишем

Эва Туречкова
20-03-2018
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Во вторник в замке в Ланах состоится совместный ужин главы государства Милоша Земана и премьер-министра в отставке Андрея Бабиша, в ходе которого политики намерены обсудить, прежде всего, процесс формирования нового правительства.

Судя по прозвучавшим ранее высказываниям обоих представителей власти, состав нового кабинета министров должен быть известен к началу летних каникул. Движение АNO ведет переговоры о создании правительства меньшинства с социал-демократами, надеясь на поддержку депутатов от компартии.

Милош Земан и Андрей Бабиш встречаются регулярно, не реже раза в месяц.

 
 
 
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