Президент Милош Земан подписал представленную правительством поправку к закону, ужесточающую правила пребывания иностранцев в ЧР и ограничивающую экономическую миграцию. Как и закон о беженцах, поправка позволяет остановить процесс предоставления вида на жительство, если иностранец без уважительной причины не явится для рассмотрения дела, сообщит о себе ложные сведения или представит поддельные документы. На принятии решения также может отразиться имеющаяся у иностранца судимость. С формулировкой не согласен Сенат и правозащитники, указывающие, что поправка отменяет прокурорский надзор над миграционными центрами. Некоторые положения поправки к закону сенаторы намерены опротестовать в Конституционном суде.