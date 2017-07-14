Президент подписал поправку, ужесточающую закон об иностранцах

Катерина Айзпурвит
14-07-2017
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Президент Милош Земан подписал представленную правительством поправку к закону, ужесточающую правила пребывания иностранцев в ЧР и ограничивающую экономическую миграцию. Как и закон о беженцах, поправка позволяет остановить процесс предоставления вида на жительство, если иностранец без уважительной причины не явится для рассмотрения дела, сообщит о себе ложные сведения или представит поддельные документы. На принятии решения также может отразиться имеющаяся у иностранца судимость. С формулировкой не согласен Сенат и правозащитники, указывающие, что поправка отменяет прокурорский надзор над миграционными центрами. Некоторые положения поправки к закону сенаторы намерены опротестовать в Конституционном суде.

 
 
 
 
 
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