Президент не будет спешить

Президент Чешской Республики Милош Земан не намерен спешить с созывом первого заседания нового состава Палаты депутатов. Глава государства заявил, что намерен использовать весь отпущенный ему законом тридцатидневный срок.

В течение этого времени президент намерен провести переговоры со всеми заинтересованными субъектами. Милош Земан ожидает, что, как ранее заявлялось, некоторые партии предпримут попытки препятствовать выборам нового главы Палаты депутатов.

28 октября состоится встреча с руководством всех партий, которые по итогам выборов пройдут в Палату депутатов. Президента будет интересовать мнение по поводу будущей политической структуры.