Президент назначил новых судей и нелестно отозвался о журналистах

Президент Чехии Милош Земан принял присягу у 40 новых судей. Наибольшее число новых судей появится в судах Праги, Брно и Усти–на-Лабе. В числе новых членов судейского корпуса также оказался государственный прокурор Роман Кафка, причастный к расследованию дела о массовом отравлении концентратом, содержащим метанол.

Замена состава судей проводится в рамках установленной законом ротации. Земан призвал новых судей воздержаться от передачи какой-либо информации СМИ до обнародования вердиктов. Он назвал журналистов «осами» и порекомендовал судьям их «захлопнуть».

Правительство обсудило кандидатуры новых судей уже в апреле, однако М. Земан медлил с их назначением. По информации ЧТК, президент выжидал ухода с поста главы Минюста Роберта Пеликана, принявшего решение о выдаче в США обвиняемого во взломе соцсетей Евгения Никулина вразрез просьбе Земана. Глава Чехии стремился добиться экстрадиции россиянина в Россию.