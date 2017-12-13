Президент назначил новое правительство

Эва Туречкова
13-12-2017
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Милош Земан во время торжественной церемонии в Пражском Граде назначил новое правительство. Президент также вновь пообещал Андрею Бабишу пост премьер-министра и в случае, если его кабинет министров при первой попытке получить доверие не заручится депутатской поддержкой. Президент пожелал новому правительству много сил и призвал его сразу взяться за работу.

Бабиш в среду сообщил, что голосование о доверии правительству в Палате депутатов пройдет 10 января. Программа деятельности нового правительства будет обнародована на следующей неделе.

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