Президент Милош Земан считает отношения Чехии и Словакии после разделения исключительно хорошими

Отношения Чехии и Словакии, спустя практически четверть века после разделения совместного государства, являются исключительно хорошими и братскими. Об этом заявил по случаю 25-й годовщины подписания соглашения о разделении Чехословакии президент ЧР Милош Земан. Рана в отношениях, по мнению главы государства, зажила, поскольку оба государства вступили в Евросоюз, став членами большой европейской семьи.

25 лет назад 26 августа председатели партий, победивших на июньских выборах в чехословацкий Парламент Вацлав Клаус и Владимир Мечиар, после полуночи подписали в брненской вилле Тугенхадт соглашение о разделении Чехословакии. «Развод» состоялся 1 января 1993 года.

По мнению Милоша Земана, разделение республики не исходило лишь из несовместимости представлений победителей выборов 1992 года о совместном будущем государства. «Разделение республики было фактически начато в 1990 году мелочными, на первый взгляд, спорами о названии республики и государственном гербе», - подчеркнул чешский президент.