Президент Милош Земан примет китайскую делегацию в преддверии инвестиционного форума

Ольга Васинкевич
17-07-2017
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Президент Чехии Милош Земан во вторник вечером примет в Пражском Граде китайскую делегацию. Встреча пройдет в преддверии участия Земана на Китайском инвестиционном форуме, который пройдет в Праге. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. Делегацию возглавит член политбюро Коммунистической партии КНР Лю Юньшань. Как сообщил Иржи Овчачек, дебаты будут на экономическую тематику. Китайский инвестиционный форум пройдет 18 и 19 июля. На нем будут обсуждаться конкретные проекты, на которых могли бы сотрудничать представители Китая и 16 стран Центральной и Восточной Европы.

 
 
 
 
 
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