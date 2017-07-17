Президент Чехии Милош Земан во вторник вечером примет в Пражском Граде китайскую делегацию. Встреча пройдет в преддверии участия Земана на Китайском инвестиционном форуме, который пройдет в Праге. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. Делегацию возглавит член политбюро Коммунистической партии КНР Лю Юньшань. Как сообщил Иржи Овчачек, дебаты будут на экономическую тематику. Китайский инвестиционный форум пройдет 18 и 19 июля. На нем будут обсуждаться конкретные проекты, на которых могли бы сотрудничать представители Китая и 16 стран Центральной и Восточной Европы.