Президент Милош Земан поручил выяснить судьбу своего советника и главы группы CEFC Хуасинь Е Цзяньмина

Пражский Град отправил в Китай для проверки информации о задержании председателя совета директоров китайской группы CEFC (China Energy Company Limited) и советника президента Милоша Земана Хуасиня Е Цзяньмина канцлера Вратислава Минаржа и еще одного советника главы государства Мартина Неедлы. Это подтвердил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек. По информации сервера Neovlivní.cz, с ними также отправился заместитель председателя правления европейской CEFC Group Ярослав Тврдик.

Напомним, Хуасинь Е Цзяньмин подозревается в Китае в совершении экономических преступлений. В этой связи он был допрошен китайскими правоохранительными органами, сообщает Reuters. По данным источников South China Morning Post, он был арестован 16 января по личному приказу председателя КНР Си Цзиньпина. Е Цзяньмин является основателем CEFC. За последние несколько лет компания превратилась в быстрорастущий нефтяной и финансовый конгломерат с активами по всему миру и амбициями стать одним из энергетических гигантов Китая. CEFC отметилась и несколькими крупными инвестициями в Чехии. В частности, ей принадлежат 60% акций футбольного клуба «Славия», почти 50% акций авиакомпании Travel Service и 79,4% акций пивоваренной компании Pivovary Lobkowicz.