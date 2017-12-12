Президент Милош Земан отправился с визитом в Словакию

Президент Чешской Республики Милош Земан отправился с официальным визитом в Словакию. Это его последняя заграничная поездка в течение завершающегося избирательного срока.

В программе визита - встреча с главой Словацкой Республики, официальный обед, а также возложение венков к памятнику Чехословацкой государственности и к монументу Милана Ростислава Штефаника, который являлся одним из основателей Чехословакии. Посещение чешскими президентами Словакии, а также Чешской Республики словацкими высшими представителями в конце своего срока является многолетней традицией.