Президент М. Земан принял министра обороны К. Шлехтову

Глава Минобороны Карла Шлехтова встретилась в Пражском Граде с президентом республики Милошем Земаном. Встреча 28 февраля состоялась по инициативе министра и предположительно касалась начальника Генштаба Йозефа Бечваржа, чей срок нахождения на посту закончился летом 2017 г.

Предшественник Шлехтовой на министерском посту Мартин Стропницкий продлил на год полномочия Бечваржа в связи с проведением парламентских и президентских выборов. Ранее министр Шлехтова сообщала в интервью СМИ, что планирует предложить другую кандидатуру на пост начальника Генштаба, который должен внести изменения в эту военную структуру.

Известно, что Карла Шлехтова имеет отличное от позиции Генштаба мнения относительно закупок вооружения для Чешской армии.