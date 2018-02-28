Президент М. Земан принял министра обороны К. Шлехтову

Катерина Айзпурвит
28-02-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Глава Минобороны Карла Шлехтова встретилась в Пражском Граде с президентом республики Милошем Земаном. Встреча 28 февраля состоялась по инициативе министра и предположительно касалась начальника Генштаба Йозефа Бечваржа, чей срок нахождения на посту закончился летом 2017 г.

Предшественник Шлехтовой на министерском посту Мартин Стропницкий продлил на год полномочия Бечваржа в связи с проведением парламентских и президентских выборов. Ранее министр Шлехтова сообщала в интервью СМИ, что планирует предложить другую кандидатуру на пост начальника Генштаба, который должен внести изменения в эту военную структуру.

Известно, что Карла Шлехтова имеет отличное от позиции Генштаба мнения относительно закупок вооружения для Чешской армии.

Статьи на ту же тему
Инаугурационная речь Милоша Земана, фото: ЧТК

Инаугурационная речь, которая понравилась не всем

Отказ гетманов и ректоров присутствовать на церемонии, депутаты, покинувшие в знак протеста зал проведения торжества, – в том числе этими…
Милош Земан, фото: ЧТК

«Милош Земан – прагматик и еврофедералист»

Милош Земан, которого европейские СМИ часто называют антиевропейским и пророссийским политиком, защитил свой мандат в ходе вторых прямых президентских…
Рудольф Кучера, фото: Катерина Айзпурвит

«Дружба чешского президента с Кремлем вызывает тревогу»

Милошу Земану удалось в достаточно напряженной борьбе отстоять свое место во главе чешского государства. Инаугурация переизбранного президента…
Далее об этом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 