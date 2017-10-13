Президент М. Земан предложил решение ситуации с Северной Кореей путем ликвидации Ким Чен Ына

Ольга Васинкевич
13-10-2017
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В четверг в эфире телеканала Barrandov в программе «Неделя с президентом» Милош Земан усомнился в эффективности угроз американского президента Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, назвав их «скорее смешными, нежели продуктивными». Чешский президент подытожил, что ситуацию могло бы разрешить убийство Ким Чен Ына с помощью спецназа.

В ответ на вопрос, справляется ли Трамп с функцией самого могущественного человека в мире в контексте решения спора с Северной Кореей, Милош Земан отметил, что Северная Корея – это отвратительный режим, который невозможно подавить насилием. Глава Чехии также подчеркнул, что санкции ни в отношении Кубы, ни в отношении Северной Кореи не являются решением.

 
 
 
 
 
 
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