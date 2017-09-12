Президент М. Земан подписал поправку к закону о спецслужбах

Ольга Васинкевич
12-09-2017
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Отныне Парламентский контроль будет охватывать все секретные службы, в том числе и гражданскую разведку. За деятельностью корреспондентов будет, кроме того, вести наблюдение пятичленный независимый орган. Об этом говорится в поправке к закону о разведывательных службах, которую во вторник подписал президент Милош Земан. Поправка вступит в силу с января 2018 года.

В настоящее время Парламентская комиссия контролирует деятельность Службы безопасности информации, то есть гражданской контрразведки и военную разведку, которая является единой армейской разведывательной службой, ее деятельность направлена на разведку и контрразведку. Отныне депутаты будут наблюдать и за Управлением по международным отношениям и информации, то есть гражданской разведкой.

 
 
 
 
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