Президент М. Земан отказался извиняться за свои высказывания об аннексии Крыма

Президент Чехии Милош Земан отказался извиняться за свои высказывания о российской аннексии полуострова Крым. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала Barrandov в передаче «Неделя с президентом». По словам президента, он высказал свое личное мнение, за которое никогда не извиняется. «Требовать официальных извинений (Украина) могла бы, если бы речь не шла о моем личном мнении, о чем я сообщил», - подчеркнул Земан. «Они могли бы требовать извинений от меня. Но я бы, как обычно, отказался их принести, поскольку за свое личное мнение я никогда не извиняюсь».

Напомним, что во вторник чешский президент назвал в своем выступлении на Генеральной ассамблее Совета Европы аннексию Крыма «завершенным делом» и предложил Украине договориться с Москвой о финансовой компенсации.

В телевизионной программе «Неделя с президентом» Милош Земан также сказал, что в прошлом несколько раз называл аннексию Крыма незаконной. «Но что существенно? Крым находится во владении России, а я не могу представить себе такого российского правительства, которое бы от Крыма отказалось», - добавил президент.

В своем выступлении во вторник на ПАСЕ и в четверг в эфире телеканала Barrandov Милош Земан также привел аргумент, что попытка вернуть Крым Украине могла бы обернуться войной, о чем, по его словам, в прошлом уже говорил бывший президент Германии Йоахим Гаук. По сообщению сервера Lidovky.cz, однако, канцелярия Гаука опровергла, чтобы немецкий экс-президент делал подобные заявления.