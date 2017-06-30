Президент Милош Земан не возражает, если Чехия предоставит достраивать АЭС Дукованы России без объявления тендера, по аналогии с тем, как это намереваются сделать в Венгрии. Об этом глава государства сообщил во время визита на электростанцию. «Политическая ситуация – вещь кратковременная, а строительство атомной электростанции – долгосрочный проект. Одним словом, неважно, кто и что конкретно предложит. Речь идет о цене, финансировании и других бонусах. Лично я бы совершенно не возражал, если бы у нас была применена та же модель, как и в Венгрии в случае с электростанцией Пакс», - подчеркнул президент. Правительство Виктора Орбана заказало строительство АЭС Пакс 2 без объявления конкурса у российской компании «Росатом». С президентом России В. Путиным они договорились о том, что Россия предоставит на строительство электростанции кредит на 30 лет в размере 10 млрд. евро, то есть 80% из 12,5 млрд. предполагаемых расходов. В обмен на это главным поставщиком технологий станет «Росатом». Подготовку строительства АЭС в Дукованах такой подход мог бы ускорить.