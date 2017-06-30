Президент М. Земан не возражает доверить «Росатому» достройку АЭС Дукованы без объявления тендера

Ольга Васинкевич
30-06-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Милош Земан не возражает, если Чехия предоставит достраивать АЭС Дукованы России без объявления тендера, по аналогии с тем, как это намереваются сделать в Венгрии. Об этом глава государства сообщил во время визита на электростанцию. «Политическая ситуация – вещь кратковременная, а строительство атомной электростанции – долгосрочный проект. Одним словом, неважно, кто и что конкретно предложит. Речь идет о цене, финансировании и других бонусах. Лично я бы совершенно не возражал, если бы у нас была применена та же модель, как и в Венгрии в случае с электростанцией Пакс», - подчеркнул президент. Правительство Виктора Орбана заказало строительство АЭС Пакс 2 без объявления конкурса у российской компании «Росатом». С президентом России В. Путиным они договорились о том, что Россия предоставит на строительство электростанции кредит на 30 лет в размере 10 млрд. евро, то есть 80% из 12,5 млрд. предполагаемых расходов. В обмен на это главным поставщиком технологий станет «Росатом». Подготовку строительства АЭС в Дукованах такой подход мог бы ускорить.

Ольга Васинкевич
30-06-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Милош Земан во Вьетнаме, Фото: ЧТК

Чехия берет курс на Вьетнам

Прагу и Ханой необходимо связать прямым авиасообщением, а для чешских туристов отменить визы – это предложение чешского президента…
Персональный бункер компании Logic Shelters, Фото: архив компании Logic Shelters

Персональный бункер – Made in Czech Republic

Оригинальных предложений строительных компаний год от года прибавляется. Одна из них с недавнего времени предлагает персональные подземные…
Иржи Кайинек, Фото: ЧТК

Из убийц в медиазвезды

На свободу вышел, очевидно, самый знаменитый на сегодняшний день чешский заключенный Иржи Кайинек. В 1998 году он был приговорен к пожизненному…
Далее об этом
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 