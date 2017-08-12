Президент М. Земан назначит премьер-министром победителя парламентских выборов

Ольга Васинкевич
12-08-2017
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Президент республики Милош Земан назначит премьер-министром победителя октябрьских парламентских выборов, сообщил серверу Aktuálně.cz пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек. Это прозвучало в реакции на требование полиции, чтобы Парламент выдал для проведения расследования депутатов Андрея Бабиша и Ярослава Фалтынека по делу получения дотаций фермой «Гнездо аиста». Движение ANO, председателем которого является А. Бабиш, лидирует в предвыборных опросах. По словам главы партии TOP 09 Мирослава Калоусека, в прошлом Земан отказывался назначать правительство из-за возможных обвинений.

 
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