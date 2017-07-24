Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прокомментировал сообщения в СМИ, подвергавших сомнению компетентность чешской компании Liglass Trading, которая собирается строить две ГЭС Верхне-Нарынского каскада и 10 малых ГЭС. «В течение месяца чехи должны быть будут заплатить 37 млн долларов чтобы гавкание со стороны «РусГидро» закрыть», – цитирует слова президента киргизский сайт Tazabek.kg. Президент добавил, что в противном случае Бишкек будет искать другого инвестора. Ранее СМИ указывали на то, что Liglass Trading никогда раньше не занималась строительством крупных объектов и к тому же находится на грани банкротства. Это утверждение опровергает директор компании Михаэл Смелик. Также выяснилось, что получение контракта лоббировал глава канцелярии президента ЧР Вратислав Мынарж и обсуждали президенты Чехии и Киргизии на открытии выставки Экспо-2017 в Астане. Общие расходы на строительство гидроэлектростанций оцениваются в сумму от 400 до 700 млн долларов.