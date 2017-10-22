Президент: Формировать правительство будет Андрей Бабиш

Президент Чешской Республики Милош Земан намерен доверить формирование нового кабинета министров Андрею Бабишу, возглавляющему Движение ANO, победившее в парламентских выборах. Изменить мнение главы государства может только нежелание Андрея Бабиша занять пост премьера. Свое мнение Милош Земан высказал в интервью серверу Blesk.cz.

Уголовное преследование миллиардера Андрея Бабиша в связи с обвинением в дотационных махинациях для президента препятствием не является, так как он считает это полицейской провокацией.