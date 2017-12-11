Президент ЧР встретился с кандидатами на посты министров образования, сельского хозяйства и культуры

Катерина Айзпурвит
11-12-2017 oбновлено
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В рамках встреч с кандидатами на посты в кабинете меньшинства, сформированным Андреем Бабишом, президент ЧР провел переговоры с Робертом Плагой, претендующим на портфель министра образования.

В резиденцию президента в Ланах также прибыл кандидат на пост министра сельского хозяйства Иржи Милек. Последним с главой Чехии встретился Илья Шмид, выдвинутый на пост главы Министерства культуры.

Президент Милош Земан провел запланированные встречи со всеми кандидатами на посты в предложенном кабинете с целью личного знакомства с потенциальными министрами и обсуждения планов работы в ведомствах.

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