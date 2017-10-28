Президент ЧР вручил ордена Белого льва, Т. Г. Масарика и другие награды

Высшую государственную награду Чешской Республики орден Белого льва получили по случаю государственного праздника получили из рук президента страны бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший президент Словении Борута Пахор и экс-бургомистр Вены Михаэль Хойпль.

Также орденом Белого льва был посмертно награжден легионер, руководитель Пражского восстание Карел Кутлвашр, репрессированный в ЧССР. В связи с награждением Милош Земан подчеркнул, что тем самым родина отдает свой долг.

За своего отца, легионера Лудвика Крейчи, орден Белого льва получила его дочь. Также высшей награды был удостоен генерал, первый начальник Генштаба Чешской армии Карл Пезл.

Второй высшей наградой страны — орденом Томаша Гаррига Масарика Милош Земан отметил заслуги еще трех выдающихся личностей истории страны. Посмертно им был награжден архитектор Йосип Плечник, работавший над изменением облика Пражского Града, и американский дипломат и меценат Чарльз Крейн, финансировавший создание Альфонсом Мухой цикла полотен «Славянская эпопея». Также этим орденом был награжден Петр Бек, прошедший Освенцим и участвовавший в борьбе с нацизмом.

Президент Милош Земан вручил четыре медали «За мужество». Посмертно было отмечено мужество полицейского Вацлава Гаасе, погибшего от ран, нанесенных хулиганом. Медаль получил отец полицейского.

Пожарный Ян Одерматт, погибший в результате ожогов при ликвидации крупного пожара, был награжден посмертно такой же медалью.

Медалью «За заслуги» был награжден Ярослав Фоглар, «икона чешского скаутского движения». Такую же награду получили актеры Юрай Кукура, Ян Скопечек и Лудек Собота, режиссер Трошка, а также такие деятели культуры как Гелена Вондрачкова, Яромир Ногавица, Штефан Маогита, Эва Урбанова, Иветта Симонова и посмертно певица Ярмила Шулакова.

Как и ожидалось, награду получила конькобежка, трехкратная олимпийская чемпионка Мартина Сабликова и многократный победитель автогонок «Париж-Дакар» Карел Лопрайс.

Награды получили ученые и врачи, а также основатель компании «Агрострой» Любомир Стокласек.

Были также оценены заслуги журналиста Петра Жантовского и бывшей советницы президента США Элишки Гашковой-Кулидж.

Всего президентом было вручено 39 наград, что стало самым большим количеством за все пять лет нахождения Милоша Земана на посту президента.