Президент ЧР подписал проект правил электронной идентификации личности

Катерина Айзпурвит
01-08-2017
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Президент ЧР Милош Земан подписал проект нового закона об электронной идентификации личности, который, помимо прочего, регулирует правила использования внутреннего удостоверения гражданина страны, снабженного специальным чипом в соответствии с нормами Евросоюза. С помощью удостоверения личности нового поколения граждане Чехии смогут подключаться по Интернету к различным отделам госуслуг и ставить электронную подпись. Контроль за системой электронной идентификации будет осуществлять МВД ЧР, к компетенции которого будет относиться выдача аккредитаций обслуживающим чипы компаниям.

 
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