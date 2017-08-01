Президент ЧР Милош Земан подписал проект нового закона об электронной идентификации личности, который, помимо прочего, регулирует правила использования внутреннего удостоверения гражданина страны, снабженного специальным чипом в соответствии с нормами Евросоюза. С помощью удостоверения личности нового поколения граждане Чехии смогут подключаться по Интернету к различным отделам госуслуг и ставить электронную подпись. Контроль за системой электронной идентификации будет осуществлять МВД ЧР, к компетенции которого будет относиться выдача аккредитаций обслуживающим чипы компаниям.