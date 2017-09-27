Президент ЧР назначает 28 новых судей

В Пражском Граде 27 сентября проходит церемония, в ходе которой президент Чехии Милош Земан принимает присягу у 28 новых судей. Замена проводится в рамках установленной законом ротации.

Наибольшее число новых судей появится в краевом суде Брно. Кроме того, согласно предложению Министерства юстиции, новые судьи будут направлены в суды Праги, Пльзеня, Усти-над-Лабе, Остравы и др.

Всего на посту президента Милош Земан назначил 328 новых судей, что составляет около 10% всего судейского корпуса республики.