Президент Чехии раскритиковал решение выдать Евгения Никулина США

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал решение министра юстиции Роберта Пеликана экстрадировать предполагаемого российского хакера Евгения Никулина в США. По мнению чешского лидера, этот шаг обострит внутриполитическую борьбу в Соединенных Штатах, и Чехия не должна участвовать в этом.

Напомним, в октябре 2016 года чешский суд арестовал Никулина по требованию ФБР. Против россиянина возбудили дело о взломе LinkedIn, Dropbox и других сайтов американских компаний. Дела Никулина, выдачи которого добивались и российские власти, касался один из вопросов, заданный Земану во время его совместной пресс-конференции с президентом Словакии Андреем Киской. Глава государства заявил, что он придерживается иной точки зрения, чем Роберт Пеликан, но заверил присутствующих, что полностью уважает право министра принимать решение по подобным вопросам.