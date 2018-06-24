Президент Чехии о намерении составить правительство на следующей неделе

Президент Чехии Милош Земан планирует назначить новое правительство на следующей неделе во вторник 26 июня или среду 27 июня. Об этом президент страны сообщил в интервью для Blesk.cz.
По словам премьер-министра Андрея Бабиша, который на данный момент находится в Лежацих, где проходит поминальная акция, для него это неожиданная новость. Несмотря на то, что он неоднократно просил президента составить правительство в июне, Милош Земан собирался заняться этим лишь в июле.
В Пражских курантах обнаружили неизвестные скульптуры и письмо из прошлого
Маршал Конев и вторжение 1968 – неперевернутая страница истории
Первый Чешско-российский форум. Вопрос засекреченных архивов
«Последний адрес» – мы обязаны помнить каждого
«Страна, которая оккупирует другую, не может быть свободной»