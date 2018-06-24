Президент Чехии о намерении составить правительство на следующей неделе

Ирина Ручкина
24-06-2018
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Президент Чехии Милош Земан планирует назначить новое правительство на следующей неделе во вторник 26 июня или среду 27 июня. Об этом президент страны сообщил в интервью для Blesk.cz.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, который на данный момент находится в Лежацих, где проходит поминальная акция, для него это неожиданная новость. Несмотря на то, что он неоднократно просил президента составить правительство в июне, Милош Земан собирался заняться этим лишь в июле.

 
 
 
 
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