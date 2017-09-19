Президент Чехии награжден премией за поддержку Израиля. Земан призвал перенести посольства из Тель-Авива в Иерусалим

Американский фонд Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation наградил главу Чехии Милоша Земана в Нью-Йорке премией Warrior for Truth («Борец за правду»), оценив таким образом многолетнюю поддержку Израиля и еврейского народа с его стороны. Награда чешскому президенту была вручена на гала-вечере в отеле Cipriani в районе Манхэттен, устроителем которого являлся журнал The Algemeiner.

В приветственной речи Милош Земан призвал демократические государства перенести свои посольства, расположенные в Тель-Авиве, в Иерусалим. В мероприятии, самые дешевые билеты на которое стоили 800 долларов (более 17 тыс. крон), приняло участие несколько сотен гостей из числа предпринимателей или представителей еврейской диаспоры.

Визит Милоша Земана в США начался со встречи с уроженкой Злина Иваной Трамп, первой супругой главы США Дональда Трампа. Чешский президент передал своей землячке дар, золотой кулон в виде четзрехлистного клевера. В ходе совместного обеда с Иваной Трамп, проходившего в Нью-Йорке, обсуждались темы миграции и актуальной политической ситуации в США. Об этом сообщил руководитель пресс-службы администрации президента ЧР Иржи Овчачек.