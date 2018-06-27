В Пражском Граде прошла церемония, в ходе которой президент Чехии Милош Земан назначил коалиционное правительство ANO и социал-демократов. Предыдущий кабинет лидера ANO Андрея Бабиша не смог получить вотум доверия Нижней палаты. Новое правительство также не имеет большинства голосов и рассчитывает на поддержку фракции коммунистов для прохождения кабинета в парламенте.

Лидер социал-демократов Ян Гамачек был назначен министром внутренних дел и иностранных дел, при этом второе кресло он будет занимать ограниченный период времени. Президент отказался передать портфель главы внешнеполитического ведомства кандидату от ЧСДП, евродепутату Мирославу Похе.

Милош Земан сообщил новым министрам, что поддержит правительство в нижней палате во время заседания 11 июля. Наблюдатели отмечают, что впервые после «бархатной» революции коммунистическая партия получила возможность влияния на формирование правительства.