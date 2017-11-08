Пресс-секретарь президента подаст в суд за сообщение о раковом заболевании у Земана

Пресс-секретарь Милоша Земана Иржи Овчачек заявил о намерении Канцелярии президента ЧР подать уголовную жалобу на члена Районного совета Брно-центр Сватоплука Бартика, заявившего, что у главы Чехии было выявлено раковое заболевание.

На своем профиле в Facebook Бартик написал, что онкологическое заболевание, результатом которого стало множество метастаз, врачи выявили у Милоша Земана три недели назад. По информации члена брненского райсовета, настаивающего на ее правдивости, Милош Земан отказался от лечения. Свтоплук Бартик, как сказано в сообщении, решил опубликовать информацию о болезни главы государства «в интересах общества», так как Милош Земан намерен баллотироваться на второй президентский срок.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек на своей станице в Twitter заявил о лживом характере опубликованного известия.

О состоянии своего здоровья президент Милош Земан информировал граждан неоднократно. В минувший понедельник глава Чехии опроверг слухи о том, что болен раком поджелудочной железы.