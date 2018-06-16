Пресс-секретарь президента: Милош Земан никогда не утвердит Мирослава Похе как главу МИД

В своем Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подчеркнул, что Милош Земан никогда не утвердит Мирослава Похе из ЧСДП как министра иностранных дел. Дебаты по поводу кандидатуры Похе он назвал «недостойным фарсом, который режиссирует ЧСДП, и который мы быстро прервем».

При этом некоторые социал-демократы ссылаются на текст Конституции, согласно которому президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, назначает остальных членов правительства. Члены ЧСДП предлагают премьеру Андрею Бабишу оспорить отказ президента назначить Мирослава Похе главой МИД в Конституционном суде.