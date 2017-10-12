Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал высказывания премьер-министра Украины

Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Иржи Овчачек прокомментировал заявление главы украинского правительства Владимира Гройсмана, который назвал Земана «глубоко психически больным человеком». «Пошлые нападки украинских политиков на господина президента являются ничем иным, как воплем, доносящимся из пещер неандертальцев, которым не место в современной Европе», - написал Овчачек в сети Facebook.

Напомним, что Гройсман усомнился в психическом здоровье чешского лидера после его заявлений о выплатах Москвой компенсаций за аннексию Крыма. «Знаете, здоровый человек никогда этого не заявит, а глубоко психически больной – возможно. Но я точно знаю, что чехи замечательные, умные люди, наши друзья и партнеры. Думаю, среди такой прекрасной нации есть те, кто иногда позволяет себе безумные заявления, свидетелями которых мы сегодня являемся», - сказал, в частности, премьер.