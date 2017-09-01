Преподаватели школ и вузов проводят акцию протеста против ситуации в образовании

Представители преподавательского состава школ и вузов проводят в Вифлеемской часовне в Праге акцию протеста против ситуации, сложившейся в системе образования Чехии, и низкой оплаты их труда. Профсоюзы вновь выдвигают требования к правительству о повышении на 15% зарплат педагогического состава и на 10% – прочим сотрудникам образовательных учреждений.

Вместо приглашенного на мероприятие премьера Богуслава Соботки с преподавателями встретится министр иностранных дел Любомир Заоралек. Находящегося на больничном министра образования Станислава Штеха будет представлять его заместитель Петр Павлик.