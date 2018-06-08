Премию за охрану окружающей среды получил проект восстановления популяции рыси

Эва Туречкова
08-06-2018
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Лауреатом премии Йозефа Вавроушка за пожизненный вклад в дело охраны окружающей среды стал в этом году зоолог и писатель Людвик Кунц.

Главная заслуга Кунца состоит в том, что он в ряде европейских стран помог восстановить популяцию рыси, а также участвовал в проекте по созданию рысьих и волчих караулов, призванных защищать этих хищников, находящихся на гране вымирания, от нелегальной охоты.

Премию получил также директор Крконошского национального парка Робин Бениш - один из «отцов» официального запрета на зверофермы в Чехии.

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