Премию за охрану окружающей среды получил проект восстановления популяции рыси

Лауреатом премии Йозефа Вавроушка за пожизненный вклад в дело охраны окружающей среды стал в этом году зоолог и писатель Людвик Кунц.

Главная заслуга Кунца состоит в том, что он в ряде европейских стран помог восстановить популяцию рыси, а также участвовал в проекте по созданию рысьих и волчих караулов, призванных защищать этих хищников, находящихся на гране вымирания, от нелегальной охоты.

Премию получил также директор Крконошского национального парка Робин Бениш - один из «отцов» официального запрета на зверофермы в Чехии.