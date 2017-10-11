Премию Вацлава Гавела получил турецкий адвокат Мурат Арслан

В этом году лауреатом Премии Вацлава Гавела, вручаемой борцам за права человека, стал турецкий адвокат Мурат Арслан, который в настоящее время находится в тюрьме по обвинению в участии в движении гюленистов.

Организаторы, присуждающие премию, считают Арслана выдающимся борцом за права человека, в особенности права на свободу и личную безопасность, а также на справедливый судебный процесс.

В своем послании Арслан представил Турцию в качестве тюрьмы, в которой душатся голоса тех, кто защищает права человека. «Турция не училась на болезненных ошибках Европы в ходе ХХ столетия», - написал Арслан, который намерен вместе со своими сторонниками продолжать борьбу за права и демократию. «Мы не будем скрываться за стенами страха», - сказал адвокат, по сообщению агентства AFP.

Премию имени первого чешского президента в размере 60 тысяч евро присуждает Библиотека Вацлава Гавела совместно с Парламентской ассамблеей Совета Европы и Фондом «Хартии 77».