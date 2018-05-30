Премию Gratias agit вручат россиянам, протестовавшим против оккупации Чехословакии в 1968 г.

Лорета Вашкова
30-05-2018
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Премии Gratias agit за распространение доброго имени Чехии за ее пределами удостоится в 2018 году восемь россиян, протестовавших 25 августа 1968 г. в Москве против ввода в Чехословакию войск СССР и стран Варшавского договора. Об этом информирует портал Hlídací pes со ссылкой на Библиотеку им. В. Гавела и неофициальные источники из МИД Чехии.

Министерство иностранных дел информацию не подтвердило. Премия, по информации упомянутого сервера, будет в Праге вручена трем членам группы советских диссидентов из числа протестовавших, оставшимся в живых – Павелу Литвину, Татьяне Баевой и Виктору Файнбергу.

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