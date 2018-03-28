Премию Czech Grand Design получила уроженка Беларуси ювелир Настассия Алейникава

Катерина Айзпурвит
28-03-2018
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Главную премию Czech Grand Design, которой награждаются лучшие дизайнеры Чехии, по итогам 2017 года получила Настассия Алейникава.

Художница-ювелир из Беларуси давно живет и работает в Праге. Жюри дало высшую оценку коллекции украшений «Манускрипт Войнича», на создание которой автора вдохновил загадочный кодекс XV века, написанный неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита и иллюстрированный многочисленными рисунками на тему ботаники, астрономии, космогонии и фармакологии.

Также Настассия Алейникава получила высокую оценку жюри за коллекцию экстравагантных очков «Утопия».

Премиями Czech Grand Design было награждено еще восемь чешских дизайнеров, фирм и брендов.

 
 
 
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