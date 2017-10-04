Премий Академии наук ЧР удостоятся девять ученых

Лорета Вашкова
04-10-2017
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Девять чешских исследователей в среду удостоятся премий Академии наук Чешской Республики за исключительные достижения и популяризацию науки. Одна из наград будет вручена председателем Академии наук Эвой Зажималовой совместно с благотворительным фондом Neuron. В трех случаях премии предназначены для ученых и возглавляемых ими групп специалистов. Это, в частности, физик Лукаш Палатинус, энтомолог Maрек Индра и физиолог Йозеф Гоуштек.

В числе награжденных также значатся трое молодых ученых в возрасте до 35 лет - Рис Тейлор из Астрономического института чешской Академии наук, ботаник Петр Коларж и социолог Филип Востал. Награды за вклад в популяризацию отечественных исследований достанутся философу Ярославу Перегрину и Вацлаву Горейши из Института молекулярной генетики.

 
 
 
 
 
 
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