Премий Академии наук ЧР удостоятся девять ученых

Девять чешских исследователей в среду удостоятся премий Академии наук Чешской Республики за исключительные достижения и популяризацию науки. Одна из наград будет вручена председателем Академии наук Эвой Зажималовой совместно с благотворительным фондом Neuron. В трех случаях премии предназначены для ученых и возглавляемых ими групп специалистов. Это, в частности, физик Лукаш Палатинус, энтомолог Maрек Индра и физиолог Йозеф Гоуштек.

В числе награжденных также значатся трое молодых ученых в возрасте до 35 лет - Рис Тейлор из Астрономического института чешской Академии наук, ботаник Петр Коларж и социолог Филип Востал. Награды за вклад в популяризацию отечественных исследований достанутся философу Ярославу Перегрину и Вацлаву Горейши из Института молекулярной генетики.