Премии Академии наук ЧР вручили экологу, физику и информатику

Лорета Вашкова
19-09-2017
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Председатель чешской Академии наук Эва Зажималова во вторник вручила престижные премии Praemium Academiae трем выдающимся чешским ученым. Наград удостоились эколог и специалист по физиологии низших растительных организмов, в том числе бактерий, Петр Балдриан, физик Mихал Фарник (специализация «атмосфера») и информатик Ян Флуссер, десять лет руководивший Институтом теории информации и автоматизации при Академии наук ЧР.

Все трое лауреатов получат денежные средства из спецфонда в размере 30 миллионов крон (по 1,1 миллиону евро) на свои исследования в ближайшие шесть лет. Премия присуждается с 2007 года. В списке лауреатов Praemium Academiae к сегодняшнему дню значатся двадцать чешских ученых.

 
 
 
 
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