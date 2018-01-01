Премьеры: Чехию и Словакию связывают особые отношения

В воскресенье, в день 25-й годовщины разделения Чехсловакии, премьеры Чехии и Словакии Андрей Бабиш и Роберт Фицо сошлись во мнении, что взаимоотношения между обеими странами можно назвать «надстандартными» и выразили необходимость тесного сотрудничества обоих государств на региональном и международном уровнях.

«1 января 1993 года наши страны показали редкий пример того, каким образом можно мирно разделить федеративную республику и дать возникнуть двумя независимым государствам», - написал Фицо на своем аккаунте в Фейсбуке.

Во время воскресного телефонного разговора оба премьера также коснулись предстоящей поездки Андрея Бабиша в Словакию, которая состоится 5 января.