Премьеры Чехии и Словакии отвергают квоты по распределению мигрантов

Премьер-министры Чехии и Словакии в лице Андрея Бабиша и Роберта Фицо едины во мнении относительно неприемлемости принудительного введения квот на распределение мигрантов в рамках ЕС. А также в том, что ответ на принципиальные вопросы в рамках Евросоюза должен быть дан на основе консенсуса глав государств-членов ЕС, как и правительств этих стран.

Об этом Бабиш и Фицо сообщили на совместной пресс-конференции в Братиславе. Фицо также высказался в поддержку партнеров по Вышеградской группе (Чехии, Польши, Венгрии) в связи с иском Еврокомиссии, направленных в Европейский суд в отношенииданных государств. Прага, Варшава и Будапешт отказываются от перераспределения беженцев в соответствии с правилами ЕС, утвержденным в 2015 году.

«Квоты не помогут решению миграционного кризиса. Вышеградская четверка по-прежнему придерживается данной позиции. Мы ожидаем, что нас поддержат такие союзники как Австрия и другие страны. Я думаю, что у нас есть хороший шанс убедить в этом Европу», – подчеркнул А. Бабиш.