Опыт Израиля с экономным использованием водных ресурсов мог бы пригодиться и в Чешской Республике, сообщил в среду после переговоров со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху премьер-министр Чехии Богуслав Соботка. Председатель чешского правительства встретился с коллегой после саммита стран V4 (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), прошедшего в Будапеште, на котором присутствовал глава правительства Израиля. «Мы хотели бы продолжать сотрудничество в области безопасности, обороны, обмена информацией и здравоохранения», - подчеркнул чешский премьер. Для чешского здравоохранения, по словам Соботки, интересен опыт Израиля с использованием лечебной конопли.