Премьеры Чехии и Израиля обсудили сотрудничество в области безопасности и экономии ресурсов

Ольга Васинкевич
19-07-2017
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Опыт Израиля с экономным использованием водных ресурсов мог бы пригодиться и в Чешской Республике, сообщил в среду после переговоров со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху премьер-министр Чехии Богуслав Соботка. Председатель чешского правительства встретился с коллегой после саммита стран V4 (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), прошедшего в Будапеште, на котором присутствовал глава правительства Израиля. «Мы хотели бы продолжать сотрудничество в области безопасности, обороны, обмена информацией и здравоохранения», - подчеркнул чешский премьер. Для чешского здравоохранения, по словам Соботки, интересен опыт Израиля с использованием лечебной конопли.

 
 
 
 
 
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