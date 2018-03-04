Премьера самых больших солнечных часов состоится 20 марта

Лорета Вашкова
04-03-2018
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Рядом с поселком Бездеков на севере Пльзеньской области в день весеннего равноденствия, который выпадает в этом году на 20 марта, состоится торжественное открытие самых больших в Чехии, a, возможно, и во всем мире, солнечных часов.

В качестве гномона, высокого вертикального стержня, установленнного на ровной горизонтальной поверхности и отбрасывающего тень, будет использована башня передатчика Крашов.

В создании уникальных часов, помимо самого поселка Безверов, принимал участие местный филиал Чешского астрономического общества (ČAS), сообщила от имени общества Радка Жакова. Высота построенного в период 1979-1981 гг. передатчика Крашов, второго самого высокого свободно стоящего сооружения в Чехии, достигает свыше 340 метров. То есть Крашов оказался даже более высокой башней, чем, например, Эйфелева.

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