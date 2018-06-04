Премьер согласился с налогом на церковное имущество, который требовали коммунисты

Глава кабинета в отставке Андрей Бабиш согласился ввести налог на имущество, которое церковь получает в качестве компенсации за невозвращенную в рамках реституции собственность. Данный налог был одним из условий, который поставила компартия Чехии и Моравии в обмен на поддержку правительства меньшинства, которое формирует движение ANO во главе с Андреем Бабишем.

В феврале текущего года проект по обложению налогом этого вида имущества церкви уже поддержали ANO, ЧСДП и SPD. Церкви, со своей стороны, обещали в случае принятия закона опротестовать его в Конституционном суде.