Премьер результатами выборов разочарован

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, по его словам, разочарован количеством голосов, которое набрала его родная партия социал-демократов, а также общими результатами парламентских выборов. Он обеспокоен подъемом рейтингов экстремистских партий.

Его коллега и лидер социал-демократов на выборах министр иностранных дел Любомир Заоралек заявил об откровенно плохом результате его партии. Партия социал-демократов в настоящее время займется анализом своего проигрыша. Хорошей новостью, по словам Любомира Заоралека, являются показатели участия в выборах чешских избирателей.