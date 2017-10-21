Премьер результатами выборов разочарован

Антон Каймаков
21-10-2017
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Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, по его словам, разочарован количеством голосов, которое набрала его родная партия социал-демократов, а также общими результатами парламентских выборов. Он обеспокоен подъемом рейтингов экстремистских партий.

Его коллега и лидер социал-демократов на выборах министр иностранных дел Любомир Заоралек заявил об откровенно плохом результате его партии. Партия социал-демократов в настоящее время займется анализом своего проигрыша. Хорошей новостью, по словам Любомира Заоралека, являются показатели участия в выборах чешских избирателей.

 
 
 
 
 
 
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